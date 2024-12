Continua l'accanimento contro Taremi. Stavolta è la Gazzetta dello Sport che punisce l'iraniano con un 5, bollandolo come peggiore in campo tra i nerazzurri dopo il ko di Leverkusen. "Non ci siamo. Inzaghi prova a scuoterlo, sembra a volte assentarsi emotivamente dalla partita. Non segna, ma neppure tira".

Il migliore, invece, è De Vrij (7): "Salva su Wirtz ed è solo l’apice di una partita quasi perfetta. Chiama su i compagni, ma non lo ascoltano. Crolla senza colpe, alla fine".

Tante insufficienze: 5,5 per Bastoni, Frattesi, Zielinski, Carlos Augusto. Anche Inzaghi dietro la lavagna (5,5): "Per una volta la sua Inter non è riconoscibile. Quasi mai riesce a rispondere colpo su colpo: la qualificazione nel G8 è rinviata a gennaio".

Sufficienti Darmian, Thuram, Calhanoglu, Lautaro, Barella e Dimarco. Sommer 6,5, Asllani senza voto.