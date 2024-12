"Sono stati 90 minuti difficili, non abbiamo mai staccato la spina e si è visto dal risultato finale", ha detto Matteo Lavelli a Inter TV dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen valsa il punteggio pieno e il primo posto in classifica della prima Fase Campionato di Youth League.

Sul palo colpito:

"Ho visto che il mio compagno crossava in mezzo e mi sono buttato in qualsiasi modo ma non sono riuscito a segnare. Sicuramente l’obiettivo è arrivare fino in fondo, noi continueremo a lavorare sia in Campionato che in Youth League e cercheremo di vincerle tutte come abbiamo fatto fino ad ora. La Youth League ci ha aiutati, abbiamo imparato tante cose che ci hanno aiutato anche in Campionato".