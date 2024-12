SOMMER 6,5 - Deve arrendersi solo allo scadere su un pallone che gli arriva dopo una serie di rimpalli e sul quale non può onestamente arrivare. Fino a quel momento se l'era cavata sempre bene, anche se interventi da copertina non gli erano mai toccati. Peccato aver lasciato per strada il record di imbattibilità.

BISSECK 6 - Avvio promettente, si fa apprezzare per alcune chiusure e per inserimenti a destra con cui cerca di sponda compagni ben posizionati in area. Strepitoso il recupero sul pallone mentre Wirtz stava già prendendo la mira. Decisamente più contenuto nella ripresa, quando abbandona raramente il proprio posto dietro.

DE VRIJ 6,5 - Un'altra prestazione di livello europeo. Vero è che il Bayer non ha una punta vera ma diversi falsi attaccanti che frequentano soprattutto le zone limitrofe all'area di rigore, però quando il pallone entra in area sa già che dovrà confrontarsi con l'olandese. Solido e concreto, anche in costruzione, è decisivo con una scivolata che toglie a Wirtz il gusto del gol da pochi passi. Non può nulla nel caos che porta alla rete di Mukiele.

BASTONI 6 - Attitudine da veterano, bada a non sprecare alcun possesso e alcune delle sue sventagliate trovano liberi i compagni sulla fascia opposta, costringendo il Bayer add affannosi recuperi. Spinge poco, anche perché Carlos Augusto ha caratteristiche diverse rispetto a Dimarco e non ha la minima intenzione di dover inseguire Frimpong. Nella ripresa viene messo sotto pressione e sbaglia più di un rinvio. Sfortunato nei rimpalli in occasione della rete decisiva.

DARMIAN 6 - L'andamento della gara e la propulsione offensiva di Grimaldo e Hincapié gli concedonoi alcuni metri per attaccare, soprattutto quando viene cercato da lato a lato. Non sfrutta in avvio calciando male una sponda di Bisseck (fermato però per fuorigioco), poi dedica il grosso della sua prestazione alla cura senza palla della fascia destra nerazzurra.

FRATTESI 6 - Ha lo sguardo di chi è pronto a lasciare il segno: concentrato, attento, pretende da sé stesso la perfezione. Tende ad assentarsi ogni tanto ma mai a staccare la spina, tant'è che più di una volta compare all'improvviso per spaventare i difensori del Bayer con inserimenti improvvisi e potenzialmente letali. Vorrebbe più spazi per galoppare, deve accontentarsi. Qualche lettura infelice palla al piede, tanta abnegazione in interdizione. DAL 65' BARELLA 6 - Rispetto a Frattesi è più attivo con il pallone, se lo fa dare e lo porta a spasso per tenerlo lontano da scarpe avversarie.

CALHANOGLU 6,5 - Si vede che per lui è un po' come tornare a casa, al contempo il pubblico di Leverkusen che l'aveva salutato come giovane ambizioso si ritrova a osservare un maestro del centrocampo. Sempre ben posizionato, si piazza tra le linee e rende più difficile per il Bayer verticalizzare centralmente. In più gestisce con sapienza anche i palloni più scomodi. Dà sfoggio di grande personalità. DAL 65' ASLLANI 6 - Non si vede molto, riceve meno palloni di quanto avrebbe bisogno ma nel complesso è ordinato e si adatta al clima gara.

ZIELINSKI 6 - Si piazza tra le pieghe della partita ed è bravissimo quando c'è da nascondere o proteggere il pallone nei momenti di massima pressione. Negli ultimi 20-25 metri è poco appariscente, preferisce mettersi a disposizione della squadra piuttosto che cercare protagonismi. Si sbatte e non poco in fase difensiva, perché dalla sua zona transitano Frimpong e Mukiele.

CARLOS AUGUSTO 6 - Timido e compassato in possesso del pallone, mostra le unghie quando viene provocato nei corpo a corpo e rimedia persino un'ammonizione ingiusta. Più efficace in fase difensiva rispetto a quella offensiva, dove viene servito assai di rado sulla corsa e preferisce ricevere da fermo. Prestazione comunque senza infamia né lode, è attento a rispettare le consegne. DAL 56' DIMARCO 6 - Entra velocemente in clima partita, proponendosi con costanza a sinistra quando l'Inter è in possesso palla. Di andare verso il fondo non se ne parla: non è la serata ideale per forzare la mano.

TAREMI 5,5 - Rispetto a Thuram è un po' più logico nei movimenti e nelle giocate, però oltre a salire con il pressing e a gestire qualche pallone non lascia mai il segno. Ha una buona occasione in avvio (respinta) e un guizzo palla al piede nella ripresa, poi scena alquanto muta. Apprezzabile lo spirito di sacrificio, ma dovrebbe andare oltre. DALL'85' ARNAUTOVIC SV.

THURAM 5,5 - Solito movimento davanti per dettare linee di passaggio che a volte spariscono. Provare ad andare via in velocità non è mai la soluzione ideale contro avversari che hanno un passo veloce. In più manca l'intesa non solo con Taremi, ma anche con qualche compagno. Non si mette mai nelle condizioni per incidere. DAL 65' MARTINEZ 5,5 - Ha circa mezz'ora per dare un senso alla sua trasferta, però a parte due-tre palloni lavorati senza fatica non riesce a suonare la carica.

ALL. INZAGHI 5,5 - La sensazione è che al di là del gol subito nel finale la sua Inter abbia giocato sin dall'inizio per portare a casa uno 0-0, sperando magari in qualche giocata del singolo. Davvero non si conta alcuna opportunità ghiotta per i nerazzurri alla BayArena e alla fine la punizione è arrivata inesorabile. Nulla di grave, però con un po' di coraggio in più i limiti dei tedeschi sarebbero emersi.



BAYER LEVERKUSEN: Kovar 6, Tapsoba 6,5, Tah 6,5, Hincapié 6,5, Mukiele 7, Palacios 6,5, Xhaka 7, Grimaldo 6,5 (dal 93' Andrich sv), Frimpong 6, Tella 6 (dall'83 Terrier sv), Wirtz 6 (dal 93' Garcia sv). All. Xabi Alonso 6,5



ARBITRO: VINCIC 5 - Non vede una mano galeotta di Wirtz dal limite dell'area e a pagare è Calhanoglu con un giallo. Poco dopo replica con Carlos Augusto che lo spintone lo subisce. Ferma poi un recupero promettente di Taremi fischiandogli un fallo molto dubbio. E siamo solo alla prima mezz'ora. Nel resto della gara conferma le perplessità: tre minuti di recupero sono inspiegabili.

ASSISTENTI: Klancnik 5 - Kovacic 5,5

VAR: Borosak 6

