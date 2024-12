Se l'Inter di Inzaghi si piega ai campioni di Germania, l'Inter U20 di Zanchetta batte anche il Bayer Leverkusen e conclude la prima Fase Campionato di Youth League da prima in classifica. Vittoria per 1-0 firmata da Mattia Zanchetta che a fine partita a Inter TV ha raccontato il bell'abbraccio con il papà mister al momento dell'esultanza. "Il gol? Mi è arrivata la palla lì, non ci ho pensato un secondo, ho calciato ed è andata bene" ha detto prima di tutto sulla rete valsa i tre punti.

Sull’abbraccio nell’esultanza con mister Zanchetta:

"Papà mi ha aiutato in questi due anni, sono migliorato molto come giocatore e lo ringrazio veramente tanto. Sicuramente la Youth League ci ha dato fiducia, abbiamo fatto un grande step ma adesso ci concentriamo sul Campionato per stare sempre lì e fare più punti possibili".