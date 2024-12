"Rovella lo abbiamo visto nelle ultime partite e lo abbiamo apprezzato anche durante gli allenamenti dove ha fatto vedere di essere cresciuto moltissimo e di avere non solo quella resistenza che lo contraddistingue, ma anche qualità tecniche importanti". Così Luciano Spalletti, intervistato da Il Messaggero, spende parole al miele per Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, prossima avversaria dell'Inter in campionato. E a proposito di rivali dei nerazzurri, il ct dell'Italia ha poi parlato anche di Zaccagni, prima di rispondere sulle convocazioni per le prossime sfide degli azzurri.

Anche Zaccagni merita la Nazionale?

"È stato un elemento importante per noi all'Europeo, anche per quello che ha fatto vedere durante gli allenamenti. Ora ha pure una possibilità superiore perché lo vedo spesso giocare dentro al campo. Nel sistema di gioco diventa fondamentale andare a scegliere quei giocatori che hanno quel ruolo anche nel proprio club. C'è lo zampino di Zaccagni nell'ottima stagione della Lazio, e adesso ne è anche il capitano".

In che direzione andranno le convocazioni per le prossime partite?

"Le scelte fatte sono quelle giuste e rimarranno quelle. Sono convinto dei calciatori che sono andati a comporre gli ultimi raduni".