Tanti gol e molto divertimento nelle due gare delle 18:45. L'Atletico Madrid ha battuto 3-1 lo Slovan Bratislava grazie ai gol di Alvarez e Griezmann (doppietta per il francese). A nulla è valsa la rete di Strelec dal dischetto. In Francia il Lille si è imposto per 3-2 sullo Sturm Graz dopo una gara altalenante sul piano emozionale. Sahraoui e Bakker bissano il vantaggio transalpino, poi Kiteishvili e Biereth rimettono in parità la contesa, Haraldsson timbra il gol decisivo. Con questa vittoria iol Lille aggancia il treno delle squadre a quota 13 punti, appaiando Leverkusen, Aston Villa, Inter (quarta) e Brest.