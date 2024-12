Nostalgia di Italia per Sandro Tonali. La Gazzetta dello Sport parla del momento un po' complicato dell'ex centrocampista del Milan in Inghilterra: ridotto a comprimario al Newcastle dopo il rientro dalla squalifica con appen 650 minuti collezionati sin qui in Premier League, Tonali bramerebbe il ritorno nel nostro Paese e nello specifico avrebbe un forte desiderio di tornare a indossare la maglia rossonera. Notizia che agita l’ambiente milanista, entusiasta all’idea di riaverlo al centro delle operazioni.

L’ipotesi di un trasferimento a gennaio è tutta da verificare, visto che nell’estate del 2023 il Newcastle ha messo a bilancio una spesa di circa 60 milioni per il suo cartellino, ma ha in pancia bonus che possono far salire il costo a quota 70. Con questi presupposti, ai quali va aggiunto anche l'ingaggio da nove milioni di euro, il suo trasferimento immediato potrebbe avvenire solo in prestito, ed è tutto da dimostrare che la proprietà di PIF venga incontro al giocatore. Il mal di pancia di Tonali ha incuriosito però anche l'Inter e la Juventus.