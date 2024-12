Il Mondiale per Club potrebbe essere ospitato dagli Stati Uniti anche nella prossima edizione, in programma nel 2029: lo scrive il New York Times, ricordando che nel Paese si terrà l’edizione inaugurale del torneo, come prova generale in vista del Mondiale per Nazionali del 2026. La decisione di assegnare agli Stati Uniti l’edizione 2029 della Coppa del Mondo per Club dovrà passare attraverso il Consiglio della FIFA, ma ciò non è ancora avvenuto.

Se gli Stati Uniti si aggiudicassero l’edizione del 2029, per la quale aveva mostrato interesse anche l'Australia, ci sarebbe una serie senza precedenti di eventi calcistici internazionali organizzati nel Paese. Una parte della logica dietro l’idea di riportare la Coppa del Mondo per Club negli States nel 2029 è quella di consolidare gli sponsor statunitensi per questo torneo.

