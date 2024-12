Roy Hodgson, membro del Panel UEFA, offre la sua analisi tattica della sfida tra Bayer Leverkusen e Inter. Elogiando in primo luogo la tenuta difensiva della squadra nerazzurra, scardinata solo al 90esimo dal gol rocambolesco di Nordi Mukiele: "Per il Leverkusen è stato molto difficile passare, perché la difesa dell'Inter era ben organizzata e tatticamente disciplinata. L'assetto della squadra inoltre ha garantito una schermatura davanti alla loro linea di fondo e i tre centrali sono stati eccellenti".

A detta di Hodgson, c'è stato un giocatore che ha fatto davvero la differenza: "Jeremie Frimpong in alcuni momenti è stato immarcabile, dimostrando che per penetrare una difesa organizzata come quella dell'Inter è fondamentale avere un esterno molto abile nei dribbling in grado di superare un difensore. Entrambe le squadre si sono accontentate di non far avvicinare nessuno alla propria porta, ma il Bayer ha meritato di vincere la partita perché ha fatto più tiri in porta e ci ha provato di più", conclude l'ex tecnico nerazzurro.