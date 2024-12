"Tutta la critica, per lo più italiana, ci dava tra i favoriti a passare direttamente agli ottavi e si spingevano a veder l’Inter in finale. E’ però parso chiaramente che il roster non è all’altezza di queste ambizioni e poi il termine di paragone del nostro campionato è fuorviante per un livello inferiore rispetto la UCL. Certo la ferma volontà di giocare per vincere su più tornei, secondo le dichiarazioni di Inzaghi e Marotta, ha forse fatto gestire le forze in vista dello scontro con la Lazio ed adattoate una tattica conservativa. Questo trend si era già visto nella gara precedente con l’Arsenal. Attacco asfittico e le scelte di mercato delle ultime due sessioni estive, a parte Thuram, non ha portato vantaggi, tutt’altro. Anche a centrocampo manca un vice Chalanoglu. Direi che se un po’ di fortuna ci ha concesso di non perdere con l’Arsenal, un po’ di sfortuna ci ha fatto perdere col Leverkusen. Se si vuole esser un top team non si può lasciare alla fortuna l’esito di certe partite".

Fredrik

"Bunongiorno a tutti gli interisti ! Di solito si dice “ non è buono il risultato ma ci teniamo la prestazione” invece stavolta è il contrario perché il risultato non è buono ma nemmeno una tragedia visto che l’obiettivo di entrare nelle prime 8 in Europa rimane abbastanza facile da raggiungere , ma la prestazione proprio no ! Quella non la volevamo vedere ! Ciò che personalmente mi disturba ,oltre al fatto che siccome oggi il calcio è tutt’altro che gratis e che pagare per uno spettacolo del genere è quasi un furto, e’ che il nostro allenatore si rifiuta categoricamente di imparare dagli errori commessi in passato perché proprio questo stesso atteggiamento di cercare di portare a casa un risultato senza esprimere il nostro gioco ci ha portato più volte a perdere partite importantissime come quella con l’Atletico che ci è costata l’eliminazione l’anno scorso ed altre in campionato o in coppa Italia perché evidentemente questo è un fondamentale che non sappiamo fare e allora perché insistere ? Proviamo a vincerle queste partite oltretutto se va male rispetto ad un pareggio perdiamo un punto che non ti cambia la vita né il percorso in quella competizione ma fai ciò che sai fare , fai divertire il tuo pubblico che come quelli di Bergamo ieri sera ti applaudirebbe anche se hai perso ! Ieri sera Inzaghi a un certo punto gridava solo “facile, piano e dietro” i telecronisti pensavano che Bisseck fosse infortunato perché non scattava nonostante le praterie di fronte a lui mentre di fatto non lo faceva perché gli era stato vietato dall’allenatore che litigava con Lautaro perché, fresco appena entrato, si permetteva di pressare i difensori o il portiere avversario ! Risultati a parte a me non piace vedere in campo questo atteggiamento oltretutto storicamente e provatamente contro producente ! Inzaghi è un buon allenatore( non certo il fenomeno che qualcuno dice) ma ha l’obbligo di imparare dagli errori perché solo così lui e l’Inter possono migliorare ! Amala".

Alberto