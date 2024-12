Sono previste alcune importanti novità, che riguarderanno da vicino i tifosi dell’Inter, grazie alla sponsorizzazione di Betsson Sport. Secondo le informazioni esclusive di FcInterNews.it infatti con il nuovo anno verranno coinvolti con regolarità tutti i sostenitori nerazzurri, in particolare quelli appartenenti ai club o dove comunque la loro presenza è particolarmente importante. Come? Con una sorta di Champions League nozionista tra i partecipanti. Gare insomma stile quiz sul sapere nerazzurro. Chi sa di più va avanti e vince il trofeo (non dalle grandi orecchie, ma un premio legato comunque a Betsson Sport e all’Inter).

Ma non è finita qui. Grazie al Mondiale per club dovrebbe essere replicato quanto fatto a Milano, zona Moscova, a fine ottobre, con dispenser alla fermata del bus che regalava le maglie nerazzurre. Visto il successo dell’iniziativa, questa verrà riproposta, ma in altre città italiane, visto che l’Inter conta supporters in ogni angolo dell’Italia.

Infine, per Inter-Roma, ci sarà una sfida nella sfida. Un ex calciatore della Beneamata (probabilmente sudamericano visto che Betsson Sport ha un grande seguito anche in America Latina) sfiderà a San Siro uno dei testimonial dell’azienda: Francesco Totti!

