Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Amsterdam contro l'Ajax. Con la proiezione sulla partita di lunedì contro l'Inter: "Provedel è con noi, anche se ieri ha avuto un attacco influenzale. Anche a Napoli aveva qualche linea di febbre ma è andato in campo, è qui con noi ed è disponibile. Contiamo di recuperare Vecino e Romagnoli per la sfida con l'Inter, ma dobbiamo pensare alla sfida di domani".