Se il derby femminile di San Siro si è chiuso sul risultato di parità per 1-1, a livello Primavera la stracittadina si tinge di nerazzurro: l'Inter di Marco Mandelli si è infatti imposta per 2-1 sul Milan, grazie ai gol segnati nei primi dieci minuti di partita dalle classe 2008 Rachele Giudici e Lucrezia Sasso. Inutile la rete rossonera realizzata al 65esimo da Anna Longobardi, il forcing finale del Milan non dà i frutti sperati e a tornare a casa coi tre punti sono le nerazzurre.