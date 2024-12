Per un Bayer Leverkusen che ride per aver battuto l'Inter, ce n'è un altro che si lecca le ferite: è la formazione Under 19, sconfitta ieri dall'Inter di Andrea Zanchetta nell'ultimo turno della fase campionato di Youth League. Sergi Runge Coral, tecnico del Werkself, analizza così il ko firmato da Mattia Zanchetta: "Ovviamente siamo molto infelici in questo momento, ma non possiamo incolpare noi stessi. Avevamo avversari molto forti davanti e abbiamo dato il massimo in ogni partita. Sono orgoglioso dei ragazzi, queste sono grandi esperienze che aiuteranno ognuno di loro ad avanzare nel proprio sviluppo”.