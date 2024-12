"Solita partita di Vincic, che almeno ultimamente ha riposato un po’. Gli tocca sempre qualche big match: sbaglia il disciplinare, non lo aiuta l’assistente Klančnik sull’angolo dal quale nasce l’1-0". Così il Corsport commenta l'inadeguata prova del fischietto sloveno: voto 5.

"È viziato il gol dell’1-0 per Bayer Leverkusen: l’angolo arriva da una posizione di fuorigioco di Frimpong al momento del passaggio di ritorno di Palacios. Vedendo le linee del taglio dell’erba, sembra oltre De Vrij, con la spalla destra. Trattandosi di angolo, nessun check è dovuto nel VAR".

Non è stata l'unica svista di serata. Vincic molto male sul lato disciplinare. L’ammonizione di Çalhanoglu per proteste nasce da un suo errore, il tocco di mano è doppio: "Prima Wirtz, poi Thuram, l’arbitro sloveno vede e sanziona solo questo". Ed è inspiegabile l’ammonizione per Carlos Augusto: "Classico battibecco in attesa di un angolo fra due giocatori, nel caso però Xhaka lo spintona via, perché ammonito solo il nerazzurro?".