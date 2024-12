L'inter crolla sul traguardo, perde l'imbattibilità in Europa sul campo del Bayer Leverkusen e si fa agganciare dai tedeschi in classifica. Come riporta oggi Tuttosport, il pari avrebbe avvicinato i nerazzurri alla qualificazione diretta agli ottavi, che ora ci si dovrà giocare contro Sparta Praga e Monaco.

Non occorrerà un'impresa, secondo il quotidiano, ma certamente maggiore spirito d'iniziativa di quello visto in Germania. Nel corso della gara l'unica occasionissima per i padroni di casa, prima del gol, era stata quella sulla traversa di Tella in avvio, in seguito l'Inter ha provato a controbattere ma Taremi e Thuram sono stati poco efficaci.