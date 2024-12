Il Manchester City arriverà per la terza volta nella sua storia in finale di Champions League? Difficile dirlo, anche per Pep Guardiola, che in questa prima parte di stagone sta guidando i campioni d'Inghilterra nel momento più complesso dalla sua carriera di allenatore a livello di risultati: "Non lo so, credo sinceramente che sarà un anno molto difficile - le parole del manager catalano ad Amazon Prime Video -. Non abbiamo continuità, dobbiamo trovarla. Ma se riusciamo a passare il turno, non sarà facile per nessuno incontrarci".

