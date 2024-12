Durante il Congresso straordinario della FIFA, in cui sono stati nominati per acclamazione i Paesi ospitanti delle edizioni della Coppa del Mondo 2030 e 2034, sono stati approvati anche i principi di bilancio per il Mondiale per Club 2025, con tutti i ricavi generati dalla competizione che saranno reinvestiti nel calcio per club.

Secondo le indiscrezioni di stampa diffuse dalla Gazzetta dello Sport, la FIFA punta a generare complessivamente almeno due miliardi di dollari di ricavi, con una quota minima garantita uguale per tutte le 32 squadre partecipanti, Inter compresa, di 18 milioni di euro. A questa cifra va affiancata quella derivante dal meccanismo di premialità, simile a quello della Champions League, in base ai punti conquistati nel girone e ai passaggi del turno nella competizione (un approdo agli ottavi, ad esempio, potrebbe portare nelle casse delle società 25-30 milioni di euro).

