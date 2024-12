Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così ai microfoni di Inter TV il match perso oggi 1-0 in casa del Bayer Leverkusen: “Ce lo aspettavamo, abbiamo incontrato un avversario di qualità. Nel primo tempo a parte i primi dieci minuti abbiamo controllato abbastanza bene e davamo la sensazione di poter segnare. Nel secondo tempo abbiamo fatto meno davanti, ma abbiamo controllato bene la gara contro un avversario di qualità. Dispiace per il gol preso allo scadere, domani probabilmente saremo ancora tra le prime otto, non sarà questa sconfitta a scalfire il bel lavoro che stiamo facendo. Analizzeremo con calma la sfida. Sapevamo che sarebbe stata difficile, abbiamo controllato bene a parte i primi dieci minuti. Dovevamo fare meglio nella fase di non possesso, ma avevamo di fronte un’avversaria di qualità”

Cosa si poteva fare di più?

“I ragazzi hanno fatto una partita di sacrificio, forse abbiamo peccato un po’ in qualità. La Lazio? Adesso stiamo analizzando questa gara, perderla così non fa felici, c’è delusione com’è giusto che sia perché abbiamo fatto un ottima percorso, domani come detto saremo ancora probabilmente tra le prime otto e avremo ancora la qualificazione nelle nostre mani con le ultime due gare”.