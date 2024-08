Dopo la fugace esperienza al River Plate, finita dopo un mese e mezzo all'atto dell'avvicendamento in panchina tra Martin Demichelis e Marcelo Gallardo, Franco Carboni è tornato in Serie A, per vestire la maglia del Venezia. Club che ieri ha annunciato di avere acquistato il classe 2003 argentino dall'Inter a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto.