Lunga intervista a Fabio Cannavaro sulle colonne di Tuttosport a poche ore dal ritorno della Champions League, ma con uno sguardo anche al campionato italiano. "Credo che la Juventus abbia dei problemi e sia un po’ più indietro. Ma anche l’Inter è partita meno bene rispetto alla rosa che ha. E il Napoli di Conte sta facendo bene, anche se ogni tanto inciampa: è ancora in costruzione. Il Milan fatica... Io credo che i tanti cambi di allenatore stiano incidendo".

"Può essere l’anno dell’Atalanta? Lo spero davvero. Gasperini lo meriterebbe per il percorso che ha fatto, per la coerenza del suo calcio, per i calciatori che ha lanciato e che ha migliorato - continua Cannavaro - È una società modello anche a livello dirigenziale e ha una squadra che gioca proprio bene. Se penso alla finale contro il Leverkusen mi sento orgoglioso da italiano: tutti celebravano i tedeschi come fossero imbattibili e invece... Per me i favoriti sono Inter, Napoli e Atalanta".

Poi una carezza a Marcus Thuram, fratello di Khephren ed entrambi figli del suo vecchio compagno di squadra Lilian. "Bellissimo! Li tenevo in braccio e ora sono in Serie A: fantastico. Prendo molto in giro Marcus. Spesso gli mando un messaggio quando vedo che si veste in modo un po’ eccentrico: vedrai stasera papà che cazziata che ti fa (ride".