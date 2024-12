Nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana analizza così la sconfitta dell'Inter in casa del Bayer Leverkusen: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento dell'Inter, troppo rinunciatario, ha cercato di non far giocare gli avversari rinunciando a giocare. Non mi sono piaciuti in tanto, poi il gol alla fine è stato sfortuna e aumenta l'amarezza".

A seguire il suo video intervento completo.