"Sono molto felice, non solo per il mio gol, ma perché questa vittoria è incredibilmente importante per noi", ha detto Nordi Mukiele, autore del gol vittoria del Bayer Leverkusen nel match di ieri sera valso la prima sconfitta europea dell'Inter. A fine partita, il difensore francese premiato come Player of the Match ha così esultato ai canali ufficiali della UEFA: "Abbiamo sempre creduto che prima o poi avremmo segnato e siamo stati ricompensati per questa convinzione, e per il tanto lavoro. Ce lo siamo meritato".

Nominato MVP della gara, il Technical Observer Panel della UEFA ha così scritto nel giudizio che ha portato all'assegnazione del premio: "Ha segnato il gol decisivo in una partita con pochissime occasioni. La vittoria potrebbe essere fondamentale per le ambizioni di passaggio del turno del Leverkusen".