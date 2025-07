Il PSG di Luis Enrique colleziona un'altra prestazione da urlo e vola in finale del Mondiale per club rifilando un poker senza storia al Real Madrid. Gara subito in discesa per i francesi e virtualmente chiusa dopo 24 minuti per la doppietta di Fabian Ruiz e il gol di Dembelè. Nel finale arriva il sigillo di Gonçalo Ramos, Real mai in partita.

Un'altra grandissima prova di forza per il Psg che ora affronterà il Chelsea in finale per cercare di rendere ancora più vincente una stagione già leggendaria con il Triplete.