L'Inter è disposta a trattenere Calhanoglu, nonostante il polverone alzato dal post partita di Inter-Fluminense. Troppa distanza con il Galatasaray.

Come riportato da Fabrizio Romano su Youtube, il club nerazzurro valuta 30 milioni di euro il cartellino del centrocampista mentre il Galatasaray, anche secondo quanto filtra dalla Turchia, sarebbe disposto a mettere sul piatto solo 10 milioni di euro, provando a far leva sulla volontà di Calhanoglu per abbassare la richiesta economica dell'Inter.

Una distanza di 20 milioni di euro troppo ampia e per questo l'Inter avrebbe messo già in chiaro le cose, recapitando il messaggio al Galatasaray. Calhanoglu non si muoverà dall'Inter.