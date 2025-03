Dopo il ko per 2-1 di questo pomeriggio in casa dell'Inter, l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo abbiamo concesso gol facili. L'Inter è una delle migliori squadre nelle transizioni, lo è una delle migliori in generale, ma non ero soddisfatto del primo tempo. Nel secondo invece abbiamo mostrato buon carattere e buona qualità, poi Sommer nel secondo tempo ha avuto una buona giornata".

Su Solet:

"È un grande uomo e un grande giocatore: non è ancora al livello top, può migliorare. Ma potrebbe giocare anche nell'Inter".

Troppo rispetto per l'Inter?

"Non lo so se è stato quello o poca qualità perché abbiamo perso palloni troppo facilmente. L'Inter quando ha quel momento in cui martella poi segna. Non abbiamo iniziato con l'energia che serviva per giocare contro l'Inter, poi Lucca poteva segnare però... non possiamo compararci con l'Inter".