Benedetta Glionna, autrice del gol che ha aperto le danze al Tre Fontane nel successo della Roma contro l'Inter Women, ha commentato l'esito della partita ai canali ufficiali del club giallorosso: "Vittoria molto sofferta, è stata una bella partita. L'Inter è una bellissima squadra. Noi ce l'abbiamo messa tutta fino, letteralmente, all'ultimo. Questo successo è molto importante per il campionato, dà continuità al nostro percorso. Sono molto contenta per la rete, è stata abbastanza liberatoria visto che non avevo ancora segnato in Serie A; ma sono felice soprattutto per la vittoria".