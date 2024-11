Marco Rose, allenatore dell'RB Lipsia, ha presentato in conferenza stampa da San Siro il match di domani sera contro l'Inter: "L'Inter è una squadra eccezionale, con un grandissimo allenatore come Simone Inzaghi che l'ha portata in finale di Champions. Hanno un chiaro 3-5-2, con un veloce centravanti Marcus Thuram, che conosco dai tempi del Borussia Moenchengladbach. Hakan Calhanoglu è il fulcro in tutte le direzioni, non darà riferimenti. Non possiamo limitarci a difendere, dobbiamo anche giocare a calcio con coraggio e pazienza, possibilmente con determinazione. La fiducia in se stessi dovrebbe esserci, ma se manca in una certa misura, allora dobbiamo recuperarla attraverso duelli forti e ad alta intensità. Dobbiamo credere in noi stessi e abbiamo bisogno di una prestazione al top”.

Rose si è anche soffermato sull'atmosfera di San Siro: "Una volta ho giocato qui col Borussia Mönchengladbach, ma lo stadio era vuoto perché era il periodo del Covid. Non vedo l’ora di vivere un’atmosfera calda questa volta. Differenze tra quella Inter e quella di oggi? Avevano Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, oggi ci sono Calhanoglu e Thuram. Ci sono similitudini, erano fortissimi anche all'epoca ma è cambiato tanto”. Rose domani ritroverà da avversari Yann Sommer e Marcus Thuram, suoi giocatori nei Fohlen: "Sono due grandi giocatori. Yann era un leader esperto a Gladbach, è un gran portiere e un bell'uomo. Marcus è cresciuto bene nella sua prima stagione a Gladbach. Anche a me sarebbe piaciuto averlo nella mia squadra quando ha voluto fare il passo successivo, poi è andato all'Inter. Ha un buon ritmo e sa finalizzare".

Rose passa poi dai microfoni di Sky Sport, dove torna a parlare di Thuram e Sommer: "Sarà dura difendere contro Thuram, ha fatto passi avanti in Italia. Ci sentiamo spesso". Poi su Simone Inzaghi aggiunge: "È un allenatore top, che ha vinto lo Scudetto e ha fatto una finale di Champions. Usa un modulo chiaro". Battuta finale sul terreno di San Siro: "Scontenti? Al contrario, non dovrebbe essere un problema per noi. Non è regolare in alcune zone, ma non sarà di certo un problema. Conteranno altri fattori".