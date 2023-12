Dopo il giorno di riposo concesso ai suoi viste le fatiche di Champions, oggi il Napoli torna ad allenarsi in vista del match di domenica con l'Inter.

Da valutare ci sono in particolare le condizioni di Lindstrom e Zielinski, con il polacco che a Madrid con il Real era dovuto andare fuori al 21’ del secondo tempo dopo un colpo di Rüdiger: pronto Elmas in caso di forfait. Dal 1' tornerà Osimhen, mentre Juan Jesus sarà ancora adatto in difesa a sinistra vista l'assenza contemporanea di Olivera e Mario Rui.