Una delle chiavi della sfida tra Paris Saint-Germain e Inter potrebbe essere quella dei calci piazzati. "Sicuramente è un'arma che può essere molto importante, potrebbe essere una delle chiavi della partita per l'Inter", dice Gianni Vio a Tuttosport. "i nerazzurri hanno giocatori molto bravi nel tiro e di testa, si vede ci sia dietro un lavoro alle spalle. Poi sono in convinzione, quando si comincia a fare gol aumenta la fiducia".

"Il PSG? Credo che contro di loro si debba evitare la zona centrale, poiché Donnarumma, con le sue uscite, ti risolve molti problemi. Se però l'Inter attaccasse davanti al primo palo, potranno essere molto pericolosi. Lo stesso qualora dovessero muovere palla, il Psg non difende bene in situazioni di tre contro due. E poi occhio alle seconde palle, questo è un altro punto debole della squadra di Luis Enrique: avendo 4 giocatori a zona, più 4 marcano, al limite dell'area non c'è mai nessuno>".

"Dimarco e Calhanoglu - prosegue -, oltre a battere i corner, possono anche riceverli, andando al tiro da fuori area. Dumfries sarà invece marcato in modo particolare, credo, ma l'Inter ha tanti bravi colpitori di testa. Il PSG? Marquinhos è il giocatore più pericoloso di testa. Normalmente attacca la zona del secondo palo, ha tempo e carattere. In generale i giocatori del Psg sono forti tecnicamente, ma non hanno segnato molti gol di testa".