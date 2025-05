C'è un'altra squadra che si sta preparando con dedizione alla finale di Champions League di sabato tra PSG e Inter: è quella della Polizia fFederale di Monaco di Baviera, che si ritiene ben preparata per il grande evento. L'attenzione sarà rivolta all'arrivo di migliaia di tifosi, si legge in una nota. L'esperienza ha dimostrato che la maggior parte dei tifosi raggiungerà il capoluogo bavarese in autobus e in auto.

"La Polizia Federale intensificherà visibilmente la sua presenza sia il giorno prima, sia durante e dopo la giornata della partita", ha spiegato il responsabile operativo Steffen Quaas. Verrà schierata anche un'unità franco-tedesca. Circa 250 agenti saranno responsabili della sicurezza nei trasporti pubblici.