Ancora un gol e sarà record. Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, anche i numeri confermano il cammino eccezionale dell'Inter in questa edizione della Champions League.

Lautaro e compagni fin qui hanno segnato 26 gol nella competizione, eguagliando il suo record in una stagione di una grande competizione europea (furono 26 anche nel 2002-03). Ne basta un altro per completare il sorpasso.

Peraltro, l'Inter ha segnato almeno due gol in tutte le sei partite a eliminazione diretta e potrebbe diventare la terza squadra a riuscirci in ognuna di queste gare in una stagione, finale inclusa, dopo il Real Madrid nel 1959-60 (7 partite) e il Milan nel 1993-94 (2 partite).