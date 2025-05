Luis Fernandez, leggenda del Paris Saint-Germain dove ha vestito i panni di giocatore e allenatore, parlando ai microfoni del quotidiano transalpino L'Humanité spiega cosa non deve fare la squadra di Luis Enrique contro l'Inter nella finale di Champions League: "Ciò che mi sembra molto importante quando ci si trova di fronte a una formazione come l'Inter è evitare di commettere errori negli ultimi 20 metri. Bisognerà poi evitare calci piazzati e calci d'angolo. Se c'è una critica da fare a questa squadra parigina è la difficoltà che hanno nel difendere durante queste fasi di gioco. Gli italiani sono molto forti in questo campo. Lo abbiamo visto in campionato e anche contro il Barcellona".

Come allenatore, ti sarebbe piaciuto guidare il PSG di oggi?

"Sì, mi sarebbe piaciuto allenare questa squadra. Soddisfa tutti i requisiti. È un piacere vederla in campo. Ha una mentalità grandiosa. Tutti giocano per tutti, tutti si sostengono a vicenda e si impegnano. Attaccano insieme e si difendono insieme. Vediamo che tutti aderiscono al progetto proposto dall'allenatore Luis Enrique. Deve essere un vero piacere per lui vederli esibirsi in campo. Come allenatore, ho avuto la fortuna di avere giocatori iscritti a questo registro anche a Bilbao".