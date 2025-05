Non solo lo scudetto: il Napoli prova a soffiare all'Inter anche obiettivi di mercato. Sono diversi i nomi, tra quelli fatti dalla Gazzetta dello Sport, che piacciono sia ai partenopei che ai nerazzurri.

Il primo è quello di Beukema, 27enne centrale del Bologna e da tempo seguito da Ausilio. Ma non solo. Per l'attacco, appare molto vicino l'ingaggio a parametro zero di David, svincolatosi dal Lille e anche lui da oltre un anno nel mirino dell'Inter. Occhio anche a Bonny, 23enne francese attaccante del Parma individuato dal diesse nerazzurro come possibile rinforzo per l'attacco di Inzaghi.

Per la mediana, invece, l'obiettivo principale resta Frattesi, già accostato al Napoli nello scorso mercato di gennaio.