La Missione Monaco è partita da tempo, ma oggi si entra nel vivo. Alle 10.20 decollerà da Malpensa il volo con destinazione Baviera alla vigilia della finale di Champions, il match che può proiettare questo gruppo nella leggenda del club.

Ieri, prima del consueto allenamento ad Appiano, seduta video fitta fitta per studiare il Psg di Luis Enrique. Poi tutti in campo per un'ora e mezza sotto lo sguardo della dirigenza.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la squadra è rimasta in ritiro ieri sera: Inzaghi ha preferito evitare ulteriori stress ai giocatori. Stamattina la partenza per Monaco e nel pomeriggio l’ultimo allenamento, alle 17.30, direttamente all’Allianz Arena. Per quanto riguarda la formazione, non dovrebbero esserci sorprese. Anche Pavard è pienamente recuperato e dovrebbe essere preferito a Bisseck. Per il resto, in campo l'Inter che ha battuto il Barcellona in semifinale, ossia la miglior versione dei nerazzurri.