Il terzo portiere della Juventus, Carlo Pinsoglio ha raggiunto il resto della squadra di Thiago Motta a Milano. Il giocatore, inizialmente non inserito nella tra i convocati per la sfida di questo pomeriggio contro l'Inter per previo accordo con la società che ha concesso al giocatore qualche ora libera per la nascita del primo figlio, è già arrivato questa mattina nel capoluogo milanese - come fa sapere la stessa Juventus - ed è stato aggiunto alla lista di Thiago Motta per il match di stasera.

"Nella mattinata di oggi Carlo Pinsoglio ha raggiunto la squadra a Milano - si legge nel Tweet pubblicato dal club torinese -, aggiungendosi alla lista dei giocatori a disposizione di Mister Thiago Motta per Inter-Juve".