Giacomo Bonaventura ha preso parte a 8 gol contro l’Inter in Serie A (5 reti e 3 assist), contro nessuna squadra è stato coinvolto in più reti nel torneo (8 anche contro la Sampdoria). Il centrocampista della Fiorentina, 6 gol in questo campionato, non segna più reti in una singola stagione in Serie A TIM dal 2017/18 (8 con la maglia del Milan).