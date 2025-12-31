Nel tracciare un bilancio del 2025 del suo Sassuolo, anno contraddistinto dal ritorno in Serie A dei neroverdi, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali si sofferma ai microfoni di Tuttosport anche sulla situazione di Davide Frattesi, giocatore che conosce molto bene e per il quale manda un messaggio chiaro alla Juventus, data come molto interessata al suo acquisto: "Frattesi e Giacomo Raspadori sono due giocatori che amo, se fossi in un grande club li prenderei sempre. Frattesi è richiesto dalla Juve e può giocare in qualsiasi squadra, anche per le caratteristiche che ha. La Juve lo voleva quando è andato all’Inter, così come il Napoli. L’Inter è stata solo più determinata e ha fatto la differenza la volontà del ragazzo".

Si è chiesto il perché Frattesi non sia riuscito ad imporsi all’Inter?

"All’Inter ci sono tanti campioni, ma penso che Frattesi abbia sempre fatto bene. Se lui gioca, può emergere. Se viene qui al Sassuolo noi lo riprendiamo subito (ride, ndr)».