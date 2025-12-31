Oggi l'ultima seduta del 2025, poi domani un giorno di riposo per poi rivedersi tutti ad Appiano Gentile venerdì a ora di pranzo, a due giorni dal match con il Bologna.

"Ci sarà ovviamente Francesco Acerbi, già tornato in gruppo da due giorni. Il difensore nerazzurro è totalmente a disposizione del suo allenatore: sarà convocato per la gara di domenica sera - conferma il Corsport -. Al momento rimangono ai box, ma vicini al rientro, sia Darmian che Bonny. Non sono escluse novità entro il weekend in questo senso, ma rimane valida la regola d’oro: nessun rischio inutile verrà corso. Chivu spera di averli prima possibile a disposizione per il gennaio di fuoco che sta per arrivare. Nel quale, tra l’altro, arriverà presto lo scontro diretto con il Napoli".

Secondo il quotidiano romano, dopo il Bologna, a Parma si prevedono ulteriori rotazioni, a partire da Martinez in porta dopo aver fatto molto bene in Supercoppa.