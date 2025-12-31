Un 2025 con più ombre che luci per Marcus Thuram, fermato da un fastidioso e lungo infortunio muscolare patito con lo Slavia Praga che lo ha fermato dopo un avvio di stagione particolarmente prolifico. E allora - come scrive il Corsport - il francese spera che il 2026 sia migliore. "L’anno che sta per finire ha portato in dote a Tikus 14 reti in 48 presenze, confermando che la continuità in zona gol è una condizione necessaria per alzare l’asticella soprattutto in campionato, dove sono arrivati 6 gol in 26 partite e dove l’obiettivo finale va conquistato nei mesi passo dopo passo".

Chivu gli chiede profondità e velocità. "Il nuovo capitolo inizierà domenica contro il Bologna, un avversario a cui la punta interista ha fatto male a bruciapelo nella semifinale dell’ultima Supercoppa", si legge.