L'Inter è al lavoro per il ritorno di Joao Cancelo a Milano. Occasione di mercato dall'Arabia per la fascia destra orfana di Dumfries. Il portoghese, lanciato dall'Inter con Spalletti, ha rotto con l'Al-Hilal di Inzaghi e spinge per il ritorno in Europa. Contatti avviati tra la dirigenza nerazzurra e l'agente Mendes.