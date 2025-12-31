Barella è l'imprescindibile di Chivu per il centrocampo: l'ex Cagliari, per una questione di caratteristiche, garantisce un contributo difficilmente replicabile. E se da un lato la cura del romeno sembra essere stata inefficace per Frattesi, dall'altro va sottolineata la rinascita di Piotr Zielinski.

"Il polacco sta scalando le gerarchie (ora è il terzo a metà campo per minuti giocati): l’opzione con i due play vista a Bergamo sembra replicabile in futuro. L’ex Napoli e il croato Sucic hanno giocato il doppio di Frattesi: non è un caso, per quanto più funzionali risultino all’interno del contesto. Hanno aggredito anche il margine fino a poco fa intoccabile di Mkhitaryan. In attesa di vedere in mezzo anche Diouf, finora relegato sulla corsia di destra", scrive oggi il Corriere dello Sport.