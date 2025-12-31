Vincent Candela crede possibile una Roma scudettata a fine anno. Il francese ne parla alla Gazzetta dello Sport.

Candela, la Roma può lottare per lo scudetto?

"Certo, la classifica parla chiaro. È giusto combattere fino alla fine per la Champions, ma nel calcio è bello anche sognare. E poi negli ultimi anni per me la più forte di tutti è sempre stata l’Inter, ma una volta ha vinto il Milan e due il Napoli. Il che vuol dire che si può fare, a prescindere da chi vale di più…".

Vederla lì, con le favorite, non è una sorpresa?

"Per me non lo è mai stata, già nella scorsa stagione ha sfiorato la Champions. Poi, magari, manca qualcosa per combattere fino alla fine, ma c’è un valore aggiunto: Gasperini, che trasforma un po’ tutto in oro. La sua esperienza fa la differenza: è uno che ti fa passare un giocatore da 5 a 7 e da 6 a 8. Squadra e società sono da celebrare. Non parlo neanche della tifoseria, perché quella sono 50 anni che è una meraviglia".