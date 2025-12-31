L'Inter ha tentato un primo abbocco per Tarik Muharemovic, difensore centrale bosniaco del Sassuolo. La conferma arriva dall'amministratore delegato del club neroverde Giovanni Carnevali, intervistato da Tuttosport dove però precisa: "Muharemovic non lo dobbiamo vendere per forza. Vogliamo valorizzarlo. Avevo già venduto Manuel Locatelli all’Arsenal, ma preferiva la Juventus e abbiamo scelto di accontentarlo rinunciando a qualche soldo in più. Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, perché molto dipende da chi ce lo chiede. Ha un grande potenziale, è normale che se arriva un grande club lo ascoltiamo. Poi, però, dobbiamo trovare anche un sostituto".



Chi si è già mosso per lui?

"Qualche approccio lo abbiamo già avuto. Non con il Bournemouth, con l’Inter sì, ma non ci sono richieste ufficiali. Pure il Bologna l’altra sera mi ha chiesto di Muharemovic".



Una sua cessione può aiutare la Juve, per via del 50% che incasserebbe sulla rivendita del ragazzo.

"Penso al nostro di mercato, non certo agli incastri della Juve. Magari Muharemovic può interessare pure alla Juve stessa, chissà...».