Due punti in più rispetto alla 16esima giornata dell'anno scorso, primato in Serie A e, in generale, un primo sempre in utile per Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Ma la perfezione è lontana, come sottolinea il Corriere dello Sport.

Il quotidiano romano propone un primo confronto con Simone Inzaghi: "A sorridere è il tecnico romeno, capace di portare Lautaro e compagni in vetta alla classifica a tre giornate dal giro di boa con 12 vittorie, 4 sconfitte e senza alcun pareggio. In tutto fanno 36 punti, ossia 2 in più rispetto a quelli conquistati dal tecnico piacentino con 10 successi, 2 pareggi e 2 battute d’arresto, tra cui la debacle del recupero della sfida con la Fiorentina (14ª giornata) disputato poi a febbraio. Un’altra differenza rilevante emerge dalla posizione in classifica, visto che i nerazzurri in quel periodo della stagione erano soltanto terzi alle spalle di Atalanta e Napoli e con gli stessi punti proprio della Viola".

Nel bilancio di questa stagione pesano anche una difesa non certo imperforabile, con 14 gol incassati, ma anche il miglior attacco del campionato con 35 reti all’attivo. Un anno fa dopo 16 giornate i nerazzurri avevano siglato 40 gol ed erano stati colpiti in 18 occasioni. "Limare le difficoltà difensive potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al titolo, proprio come lo era stato l’anno scorso quando il Napoli di Conte subì 12 gol in meno e alla fine la spuntò per un solo punto in più anche alla luce dell’imperforabilità del pacchetto arretrato. L’imminente rientro di Acerbi potrebbe aiutare tutta la difesa interista, che dall’ultimo mercato (almeno sulla carta) sembra averci guadagnato con l’innesto dell’ottimo Akanji al posto di Pavard", si legge.



Insomma, i margini di miglioramento ci sono eccome, soprattutto per quanto riguarda il discorso degli scontri diretti. Bologna e Napoli i prossimi obiettivi in tal senso, dopo il successo di Bergamo.