Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in esclusiva a Rtv38 a margine della serata organizzata dall'Associazione Neri-Ferramosca: "Guardo il Mondiale o penso alla ripartenza? "Nessuno dei due, sto con la famiglia e me la godo perché non standoci insieme a Napoli mi è mancata. Ora c'è questo periodo che può servire a tutti per rimettere a posto delle cose e per andare a trovare soluzioni nuove. Situazioni che possono permettere alla squadra di essere ancora più forte. Sono convinto che questa sosta verrà usata bene, perché si va a lavorare in profondità, come fatto in ritiro. Magari ci fosse sempre a metà campionato un pezzo per rimettere a posto le cose.