Nella giornata di martedì, a New York, la FIFA ha discusso la possibile espansione del Mondiale 2030 a 64 squadre. L'incontro, organizzato dopo la proposta formale arrivata da una delegazione sudamericana capitanata da Alejandro Domínguez, presidente della CONMEBOL, è andato in scena alla sede FIFA a Trump Tower, con la presenza del presidente Gianni Infantino e del segretario generale Mattias Grafstrom. Lo riporta The Athletic.

Stando a quanto riportato, il numero uno della CONMEBOL e vicepresidente FIFA è stato affiancato da Santiago Peña e Yamandú Orsi, presidenti di Paraguay e Uruguay, ma anche dai numeri uno delle federazioni calcistiche di Argentina, Paraguay e Uruguay.