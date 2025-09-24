Federico Pastorello parla oggi a Tuttosport della lotta scudetto, con un'idea chiara su chi parte coi favori del pronostico. "Il Napoli. E non soltanto perché è già solo in testa al campionato dopo 4 giornate senza poter ancora disporre di Lukaku - afferma il procuratore -. La società ha operato benissimo sul mercato mettendo a disposizione di Conte una rosa completa e profonda. E il tecnico salentino è alla sua seconda stagione in azzurro: i “meccanismi” del motore sono rodati e oliati. Ha conquistato il titolo pur avendo perso un “crack” come Kvaratskhelia a gennaio... ".

