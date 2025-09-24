La Triestina cambia nuovamente padrone: il club giuliano ha infatti ufficializzato l'arrivo alla presidenza di Tom Zelenovic, scelto dopo l'azzeramento del vecchio Consiglio d'Amministrazione che ha sancito la fine dell'era del presidente dimissionario Ben Rosenzweig. Come riporta il quotidiano locale Il Piccolo, Zelenovic, statunitense di origini croate, è in arrivo a Trieste dove è atteso da una ricca agenda: in primo luogo, ci sono per lui in programma brevi incontri con il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, quello di Muggia Paolo Polidori e il presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga.

Giovedì, Zelenovic farà visita alla Lega di serie C prima di recarsi a Monza dove assisterà dal vivo al match dell'U-Power Stadium tra gli alabardati allenati da Giuseppe Marino e l'Inter Under 23.