Sono giorni caldi per il futuro di San Siro. Da domani entrerà infatti nel vivo il dibattito nel Consiglio Comunale dopo il via libera alla vendita arrivato nei giorni scorsi dalla giunta: il tema resta comunque aperto ad ogni scenario. Sulla questione si è espresso in maniera chiara nelle ultime ore anche Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore che ormai da diverso tempo segue da vicino la questione.

"Se il Comune di Milano, dopo anni di indecisioni e di 'melina', dovesse negare a Inter e Milan la possibilità di realizzare un nuovo stadio a San Siro sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana", il chiaro pensiero espresso su X dalla nota firma del celebre quotidiano finanziario.